Пенза, , 11:46 — REGNUM В Пензенской области, по данным на 20 июля, коронавирусная инфекция подтвердилась у 6028 человек. За сутки выявили еще 37 положительных тестов на SARS-CoV-2, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией 5269 человек, скончались 73 пациента, за сутки — еще один человек. Очередной жертвой коронавируса стал 72-летний мужчина, имевший несколько сопутствующих заболеваний. Информацию о новом смертельном случае разместила руководитель пресс-службы губернатора области Дина Черёмушкина в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области, по информации на 17 июля, проведено 182 164 исследования на коронавирусную инфекцию, обследовали 172 604 человека.

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