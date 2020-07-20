Волгоград, , 11:28 — REGNUM Ещё у 93 человек подтверждёны положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки в Волгоградской области. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2192 взрослых и 35 детей, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

В волгоградских стационарах продолжают лечение 3477 человек, в том числе 171 ребёнок. За сутки из больниц выписано 11 пациентов, всего выздоровели 4619 человек.

С начала пандемии зарегистрированы 8149 случаев заражения коронавирусом.