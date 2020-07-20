Пермь, , 11:26 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 20 июля, в COVID-центрах скончались четыре пациента, сообщает краевой минздрав.

По данным ведомства, двое пациентов скончались от коронавирусной инфекции, причиной смерти еще двух человек названы сопутствующие заболевания.

С начала пандемии в регионе скончались 193 человека, зараженных коронавирусом: 113 — от COVID-19, еще 80 — от сопутствующих заболеваний.

Напомним, в Прикамье выявлено 5 069 носителей SARS-CoV-2. Оправились от болезни 3 949 пациентов.

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