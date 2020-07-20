Владикавказ, , 11:25 — REGNUM В Северной Осетии численность пациентов с диагнозом COVID-19 составила 4384 человека. За минувшие сутки прирост новых подтвержденных случаев заболевания составил 15 человек, сообщили 20 июля в министерстве здравоохранения региона.

За эти же сутки в республике не зафиксировано ни одного случая выздоровления пациентов с COVID-19. В течение последних трех дней выписано после излечения всего шесть человек.

Не произошло и роста смертельных случаев. Их число по-прежнему составляет 67. Последняя смерть пациента с коронавирусом была зарегистрирована 26 июня.

В стационарах РСО-Алании находятся на лечении 248 человек (+19 за сутки). У 48 из них диагноз COVID-19 подтвержден лабораторно. Из них в реанимацию помещены 33 человека, 18 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.