Аккра, , 11:44 — REGNUM Более 2000 работников сферы здравоохранения Ганы заразились коронавирусом с начала вспышки в марте 2020 года. Об этом передает CNN Africa со ссылкой на заявление Национальной службы здравоохранения Ганы.

В соответствии с заявлением, шестеро заболевших COVID-19 медиков скончались.

Глава национальной службы здравоохранения Ганы Патрик Кума-Абоагье в интервью корреспонденту CNN заявил, что причина массовых заражений медиков заключается в нехватке защитного оборудования.

«Более 90% зараженных выздоровели, и в настоящее время у нас имеются достаточные запасы индивидуального защитного оборудования», — добавил он.

Как отмечают журналисты, в своем обращении к нации ранее президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил о продлении срока материального поощрения медиков «за колоссальную самоотверженность и тяжелый труд наших медицинских работников». Президент подчеркнул, что каждый медицинский работник будет получать 50% надбавку к заработной плате.

Напомним, что в Гане выявлено 27 060 случаев заражения коронавирусом, из них 145 с летальным исходом.