Екатеринбург, , 11:22 — REGNUM Скончавшийся в Екатеринбурге композитор Евгений Родыгин не выдержал аномальной жары, которая была на Среднем Урале почти две недели. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.Ru, Евгений Павлович несколько дней пробыл без сознания. Упал он 17 июля и с тех пор не приходил в себя. Ему вызывали скорую помощь, но медики порекомендовали остаться дома, так как опасались не довезти его до больницы

Как сообщало ИА REGNUM, Евгений Родыгин умер на 96-м году жизни. Он был фронтовиком, тяжело ранен на реке Одер. Также он являлся автором известных песен, среди которых «Свердловский вальс» и «Ой, рябина кудрявая».

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