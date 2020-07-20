Ростов-на-Дону, , 11:20 — REGNUM В Ростовской области встретили первый после пандемии туристический теплоход, сделавший остановку в станицах Старочеркасской и Романовской. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 20 июля.

Пассажиры четырёхпалубного теплохода «Сергей Кучкин», следовавшего по маршруту Самара — Ростов-на-Дону — Астрахань — Самара, посетили древнюю столицу донского казачества — станицу Старочеркасскую, станицу Романовскую и Ростов-на-Дону. Посетить Донской край туристы должны были весной 2020 года, однако из-за угрозы распространения коронавируса график речных круизов претерпел изменения.

ИА REGNUM напоминает, что один из самых дорогих речных круизов в России — это путешествие из Ростова-на-Дону в Санкт-Петербург. При этом приобрести 20-дневный тур могут только иностранцы, заплатив 13 тыс. долларов США (более 900 тыс. рублей). В текущем году было запланировано всего два таких речных рейса.

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