Хабаровск, , 11:20 — REGNUM В Хабаровском крае выпускники школ, планирующие в этом году поступление в вузы, в понедельник, 20 июля, сдали ЕГЭ по биологии и письменную часть иностранных языков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Экзамен по биологи сдавали 1093 выпускника. На ЕГЭ по английскому языку пришли 823 человека. Сдать экзамен по китайскому языку решили 6 человек.

Для проведения ЕГЭ в регионе было задействовано 57 специально оборудованных пунктов. Экзамен проходил при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕГЭ по английскому языку в Амурской области сдал 391 выпускник. Шесть человек сдавали экзамен по китайскому языку и по одному человеку выбрали для сдачи французский и немецкий языки.