Киев, 20 июля 2020, 11:39 — REGNUM В офисах украинской госкомпании «Укравтодор» в Киеве и во Львове идут обыски, сообщили 20 июля в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).
Обыски идут также на территории Польши. В расследовании дела «Укравтодора» также принимают участие сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши (ЦБА) и польской прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гданьске был задержан бывший глава украинской дорожной службы Славомир Новак.
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