Белгород, , 11:21 — REGNUM Ещё 45 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Белгородской области за минувшие сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе подтверждены 5486 положительных тестов на коронавирус. По данным федерального штаба за сутки выздоровели 17 человек, всего завершили лечение 5021 граждан.

На сайте стопкоронавирус. рф указаны 43 летальных исхода у пациентов с коронавирусом. Между тем 19 июля региональный департамент здравоохранения сообщил о смерти 52-летнего жителя Белгорода, проходившего лечение в горбольнице №2 — это 49-й скончавшийся пациент с подтверждённым заражением коронавирусом.