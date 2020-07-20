Псков, , 11:26 — REGNUM В Псковской области за последние сутки обнаружили еще 19 носителей коронавируса. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом в регионе зафиксировали 3421 случай заражения.

Выздоровел от COVID-19 за все время 2221 человек, включая 14 за последние сутки.

В 45 случаях наступила смерть. За последние 24 часа этот показатель в Псковской области не поменялся.

Добавим, в России за сутки нашли 5940 новых носителей вируса, их общее число достигло 777 486 человек в 85 регионах.