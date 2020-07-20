Краснодар, , 11:15 — REGNUM 72 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе. В числе заразившихся — десять детей, младшему из которых всего десять месяцев.

«В Краснодаре за последние сутки инфекция обнаружена у 27 человек, в Сочи — у десяти, в Кавказском районе — у восьми. В Анапе пять новых пациентов, в Новороссийске — четыре», — уточнили в региональном оперштабе.

С 12 марта в Краснодарском крае положительные тесты на коронавирус подтверждены у 7262 человек, 6154 человека полностью выздоровели. Скончались 97 пациентов.

На данный момент в тяжёлом состоянии находятся 19 человек — 18 подключены к аппаратам ИВЛ, один пациент находится на экстракорпоральной мембранной оксигенации.