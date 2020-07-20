Петрозаводск, , 11:25 — REGNUM В Карелии выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

За время пандемии в регионе обнаружили 1940 носителей вируса. Скончалось от COVID-19, по официальным данным, всего три человека. Этот показатель за последние 24 часа не изменился.

Выздоровело от болезни за все время 1109 человек, включая двоих за последние сутки.

Добавим, в России за сутки нашли 5940 новых носителей вируса, их общее число достигло 777 486 человек в 85 регионах.