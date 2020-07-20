Великий Новгород, , 11:20 — REGNUM В Новгородской области зафиксировали 19 новых случаев заражения коронавирусом за 24 часа. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 3549 носителей вируса за время пандемии. Смертность за последние сутки нулевая. За время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончалось 64 жителя региона.

Выздоровели после болезни 1922 человека, включая шесть граждан за последние сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 5940 новых носителей вируса, их общее число достигло 777 486 человек в 85 регионах.