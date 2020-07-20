Оренбург, , 11:11 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 20 июля, референс-центр подтвердил 115 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве отметили, что возбудитель новой коронавирусной инфекции в области активно циркулирует среди населения. Широкому распространению коронавируса способствует игнорирование гражданами использования средств индивидуальной защиты и соблюдения правил личной гигиены.

С начала пандемии в регионе выявлен 5 701 носитель SARS-CoV-2. Выздоровели 4 107 пациентов. От COVID-19 скончались 34 человека. Карантин действует в селах четырех муниципальных образований (Бузулукского, Северного, Кваркенского и Первомайского районов).

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге ввели карантин в многоэтажном жилом доме