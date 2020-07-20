Тула, , 11:06 — REGNUM Четыре пациента с ранее подтверждёнными положительными тестами на коронавирус скончались в Тульской области за минувшие сутки, сообщили 20 июля в региональном оперативном штабе.

«Подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Киреевска, Плавска и Узловского района в возрасте от 59 до 88 лет», — говорится в сообщении.

Всего в Тульской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 186 человек. Общее число заражённых за четыре месяца составило 7933 человека.