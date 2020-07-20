Ташкент, , 11:00 — REGNUM Больницам Узбекистана предоставлено дополнительно 285 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщили 20 июля в пресс-службе президента республики.

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждались вопросы борьбы с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области. На совещании отмечалось, что больницы получили 155 аппаратов поддержания дыхания, 140 кислородных концентратов и 200 функциональных коек.

Отмечается, что помимо 17 действующих клиник в Ташкенте создано еще семь провизорных клиник на 850 коек для пациентов с подозрением на коронавирус. Кроме того, установлен новый порядок сдачи тестов на COVID-19. В частности, лаборатории будут направлять результаты непосредственно пациентам.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 июля в Узбекистане выявили 16 966 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9279 человек, скончались 88 пациентов.

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