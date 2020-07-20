Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки обнаружили 195 носителей коронавируса. Об этом 20 июля сообщает оперативный штаб.

Таким образом, в Северной столице за время пандемии зафиксировали 29 541 случай заражения. После роста с 29 июня по 9 июля суточный прирост постепенно замедляется, впервые он упал ниже 200 человек в сутки.

Выздоровели от COVID-19 за время пандемии 22 425 человек, из них 112 — за последние сутки.

В России за сутки нашли еще 5940 носителей вируса в 85 регионах страны, их общее число достигло 777 486 человек.