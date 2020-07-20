Уфа, , 11:02 — REGNUM 55 медицинских работников Башкирии отправятся в Киргизию, где будут помогать пациентам с COVID-19. Об этом 20 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, отряд медицинских работников сформирован после обращения Министерства здравоохранения РФ. Медработники будут оказывать помощь больным COVID-19 в Киргизии по международной линии оказания медпомощи по борьбе с недопущением распространения коронавируса.

Максим Забелин отметил, что в настоящее время все медработники прошли инструктаж и медосмотр. Кроме этого, был сформирован минимальный запас лекарств и средств защиты. Предположительно, врачи отправятся в Киргизию 22 июля.

Максим Забелин подчеркнул, что 18 июля в Башкирию вернулась бригада медработников из Амурской области, которая оказывала там помощь пациентам с COVID-19 более трех недель. И отработали они там очень достойно.

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