Стокгольм, , 11:03 — REGNUM В Швеции резко возросло количество фальшивых банкнот. Однако, несмотря на это, лишь немногие граждане внимательно проверяют, какого качества купюры они держат в руках, когда дело доходит до операций с наличными. Об этом 19 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Согласно данным Шведской национальной криминальной лаборатории, только за прошедшие месяцы в этом году было зафиксировано порядка 1 600 дел, связанных с подделкой банкнот, по сравнению с 300 случаями за аналогичный период прошлого года.

Майкл Йоханссон, один из экспертов ведомства, считает, что степень защиты шведских купюр удовлетворительная и, прежде всего, граждане должны быть более настороженными, а не полагаться на волю случая.

«Мы наблюдаем очень большой рост обращений к нам в Лабораторию с подозрением на подделку банкнот, но это полностью коррелирует с соответствующим увеличением числа поддельных банкнот, циркулирующих в обществе. Проблема в том, что если вы игнорируете проверку защитных знаков на купюре со своей стороны, то это похоже на то, как если бы вы врезали себе в дверь самый надежный замок, но при том не закрывали бы дверь на ключ», — прокомментировал Йоханссон.