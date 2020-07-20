Пермь, , 10:49 — REGNUM В Пермь вернулась группа туристов, которые застряли из-за пандемии в Армении и Азербайджане, сообщает пресс-служба администрации Прикамья.

Из Баку прилетели шесть человек, из Еревана — девять. Все они прибыли в аэропорт Екатеринбурга, а затем на автобусах были доставлены в столицу Пермского края.

Чтобы вернуться домой, туристы через соцсети просили о помощи региональную власть. Для транспортировки пермяков организовали автобусы. Развозка осуществлялась поадресно с соблюдением требований безопасности.

Стоит отметить, что с начала пандемии организована помощь в возращении домой 581 пермскому туристу, застрявшему из-за закрытия границ в связи с пандемией.

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