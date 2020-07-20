Москва, , 10:56 — REGNUM С начала лета в Москве было создано 178 новых природоохранных территорий. Об этом 20 июля в своём лично блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава столицы отметил, что общая площадь новых заповедных территорий внутри города составляет 1730 гектаров. Всего же в Москве под особую охрану взято 140 природных территорий, общая площадь которых составляет свыше 19 тысяч гектаров, что составляет 7,5% территории города. Мэр Москвы отметил, что данная территория равна размерам Москвы внутри Садового кольца. При этом в природоохранных зонах столицы проживает 569 видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Москвы.

«В мегаполисе, где на маленьком клочке земли проживают 12,5 млн человек, нагрузка на природные территории очень высока. Здесь не может быть классического леса, но можно создать условия для того, чтобы живая природа существовала в гармонии с людьми», — написал Собянин.

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