Ташкент, , 10:45 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил перевести работу поликлиник Ташкента на круглосуточный режим работы для обслуживания пациентов с легкими и бессимптомными формами COVID-19, сообщили в пресс-службе главы государства.

Мирзиёев отметил, что мобилизация 75 поликлиник Ташкента позволит снизить нагрузку на скорую помощь, также будут предотвращены панические настроения среди населения.

Президент отметил, что пациенты с хроническими заболеваниями почти лишены медицинской помощи, так как все стационары республики заполнены пациентами с коронавирусом. Глава государства поручил возобновить помощь таким пациентам.

Кроме того, в каждом медучреждении, которое работает с больными COVID-19, откроются кассы банков для выплаты заработной платы врачам за двухнедельный период.

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