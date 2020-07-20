Воронеж, , 10:43 — REGNUM Автоколонна из нескольких автомобилей с флагами Азербайджана проехала через центр Воронежа 19 июля. Это событие вызвало широкое обсуждение среди пользователей социальных сетей. По сообщениям воронежцев, в колонне проехали около 20 автомобилей.

«Они пытались затруднить движение на ул. Плехановской. Потом поехали в сторону пл. Ленина. Скандировали, сигналили, выбегали с флагами на дорогу, транслировали родную музыку», — цитирует «Моё!» очевидцев.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили об организации проверки по данному факту, в действиях водителей усматриваются нарушение правил перевозки пассажиров и другие нарушения.