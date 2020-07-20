Джакарта, , 10:42 — REGNUM Посольство Индонезии в Дамаске успешно репатриировало 104 индонезийских гражданина, в том числе двух младенцев из Сирии во время третьей волны репатриации в 2020 году, сообщает внешнеполитическое ведомство Индонезии.

Хотя правительство Индонезии установило мораторий на отправку рабочих-мигрантов во все страны ближневосточного региона с 2015 года, число индонезийских граждан, работающих в странах Ближнего Востока продолжает расти.

Успех репатриации неотделим от тесного сотрудничества всех сторон, особенно посольства Индонезии в Бейруте и Министерства иностранных дел, особенно с учетом того, что на этот раз репатриация сопряжена с трудностями из-за закрытия сирийской и ливанской границ.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Новая Зеландия договорились укреплять комплексное партнерство, особенно в отношении борьбы с COVID-19.

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