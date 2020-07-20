Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский («Единая Россия») побывал в Санкт-Петербурге и возмутился «борьбой» с коронавирусом. Он описал свой опыт поездки в метро, где не встретил почти никого в маске или перчатках, хотя распоряжение носить средства защиты в транспорте никто не отменял.

«Хочу рассказать о своём негодовании и разочаровании. Проехался в петербургском метро, почти никто не носит маски. Ладно граждане, которые, возможно, не до конца понимают важность и значение этого, но почему не следят на входе в стратегическую, главную транспортную артерию города за выполнением решений губернатора?» — возмутился парламентарий в Facebook.

При этом, указал Боярский, в Петербурге по-прежнему закрыты рестораны, бары, кафе, парки аттракционов, торговые комплексы. К слову, владельцы последних пожаловались в связи с этим на Смольный уже и в ФАС, и Владимиру Путину.

«Объясните мне, пожалуйста, чем бары и рестораны Москвы, которые уже давно открыты и работают, отличаются от баров и ресторанов Петербурга? У нас что, люди другие живут? Это что, спланированная диверсия в отношении бизнеса, которому и так уже нечем дышать? Или просто непрофессионализм и работа для галочки, ИБД (имитация бурной деятельности)? Роспотребнадзор по СПб, вы там как себя чувствуете? Будете ссылаться на безопасность горожан, спуститесь для начала в метро, зайдите в супермаркеты и аптеки. Почти никто там масок не носит, никто не требует их надевать, забота и все решения остались на бумаге», — заявил Боярский.

Он считает, что необходимо требовать неукоснительного исполнения распоряжений Смольного в отношении СИЗ либо «открыть всё». В противном случае практикуется избирательный подход, убеждён депутат. Он призвал считать этот пост в соцсетях «официальным обращением» от парламентария и обещал оформить депутатский запрос, чтобы петербургским чиновникам пришлось «отвечать по каждому пункту».

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