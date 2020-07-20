Оренбург, , 10:39 — REGNUM В Оренбургской области в июне у населения изъято 11 единиц оружия и 900 патронов, которые жители хранили незаконно. Возбуждены уголовные дела, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что зачастую граждане хранят найденные патроны либо оружие без умысла, а из-за личной недисциплинированности, не задумываясь о негативных последствиях.

Между тем добровольная сдача найденного или незаконно хранящегося оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности. Более того, законопослушных граждан ждет денежное вознаграждение.

С начала 2020 года оренбуржцы сдали оружия и боеприпасов на сумму более 50 тысяч рублей. Так, за один килограмм охотничьего пороха полагается 345 рублей, а за единицу нарезного оружия калибра более 5,6 мм в исправном состоянии — 17 241 рубль.