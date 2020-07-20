Махачкала, , 10:40 — REGNUM Житель Цунтинского района Дагестана, который более 11 лет получал пенсионные выплаты, установленные по фиктивной инвалидности ребенка, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, злоумышленник предоставил в республиканское отделение Пенсионного фонда России ложные документы об инвалидности своей дочери. Это позволило ему в период с мая 2008 года по сентябрь 2019 года похитить более 1,6 млн рублей.

Фигурант обвиняется по статье УК РФ о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тляратинский районный суд Дагестана.

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