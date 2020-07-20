Москва, , 10:33 — REGNUM В воскресенье, 19 июля, завершился онлайн-фестиваль «CapFest» — заключительный этап международного конкурса «Мой первый бизнес» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Победителями финальной «Битвы проектов» и очередного конкурсного сезона стали 3 команды.

Фестиваль проходил с 13 по 19 июля в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице конкурса «Мой первый бизнес». Всю неделю участники работали на образовательных мастер-классах, слушали ведущих отраслевых экспертов, участвовали в онлайн-зарядках и челленджах в соцсети «TikTok» (вместе с популярными блогерами). В рамках фестиваля также была организована развлекательная программа и многое другое.

18 июля главным событием стала федеральная «Битва проектов» по итогам 6-месячного бизнес-курса «Start Up» (проходил с 3 января до 30 июня), где 22 региональные команды представляли свои предпринимательские и социальные проекты.

По итогам соревнования лучшими признаны:

1 место команда «Polygonal People» (Москва), участники: Антон Шаповалов, Эмиль Романовский, Анна Латкина, Иван Мозохин.

2 место команда «Gravity Lamp» (Нижний Новгород), участники: Никита Корягин, Никита Вахмянин, Мария Гунина.

3 место команда «Redly» (Краснодар), участники: Павел Борисов, Екатерина Заикина, Влад Медведев, Злата Замша, Мариан Яхшибекян.

«За спиной у наших конкурсантов немало испытаний: и онлайн-модуль, и бизнес-интенсив, и дистанционный образовательный курс, и вот теперь финальная «Битва проектов». Но самое, конечно, главное — это решения, проекты, которые созданы с нуля за это время. А их ни много ни мало больше 1200 — это на 20% больше прошлогоднего результата. Я уверен, что конкурс «Мой первый бизнес» станет отправной точкой, надежным фундаментом предпринимательского будущего ребят. Все, кто показал наилучшие результаты, а это три команды и всего 12 школьников, получат дополнительные баллы к ЕГЭ для поступления в вузы. И мы надеемся, что все участники получили хороший опыт и солидный багаж новых знаний, чтобы двигаться вперед и развивать свой первый бизнес», — прокомментировал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В сезоне 2019−2020 годов конкурс включает в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства. Задания составлялись научными сотрудниками РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Руководитель международного конкурса «Мой первый бизнес» Александр Дёмин отметил, что «конкурсанты показали отличные результаты, каждый кейс по-особому уникален».

«Более того, даже текущая эпидемиологическая обстановкой не наложила отпечаток на проектную деятельность. Видно, что все команды старались максимально усовершенствовать свой стартап и вывести его на рынок. Да, бизнес-курс был достаточно сложным этапом, но ребята справились!», — добавил Александр Дёмин.

Регистрация и онлайн-этап конкурса «Мой первый бизнес» 2019−2020 годов проходили с 1 октября по 10 декабря 2019 года. Всего на платформе конкурса зарегистрировались более 705 000 участников.

«Если вы по-настоящему хотите заниматься своим проектом, то желаю вам не бояться идти на риск. Настоящий предприниматель всегда готов противостоять любым трудностям и идти к своей цели, несмотря ни на что. Важно помнить, что свое дело — это, в первую очередь, ответственность за себя, свою семью и свою страну, а не материальное обогащение», — прокомментировал исполнительный директор Благотворительного фонда поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ» Алексей Рвачёв.

Как ранее сообщало ИА РЕ, конкурс «Мой первый бизнес" — это уникальный инструмент содействия развитию молодежного предпринимательства в России. Каждому участнику предлагалось выбрать одно или несколько направлений («Инновационное», «Социальное», «Образовательное», «Цифровое» и «Медиа»), выполнить задания от известных блогеров — наставников конкурса — и презентовать свою идею или бизнес-проект. Также конкурсанты проходили четырехдневный бизнес-интенсив «Город» и принимали участие в шестимесячном бизнес-курсе «Start Up» и масштабном фестивале «CapFest».