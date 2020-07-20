Томск, , 10:31 — REGNUM С начала 2020 года санитарная авиация Томской областной клинической больницы (ОКБ) доставила в медицинские центры Томска 1168 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июля в областной администрации.

В том числе вертолётами были эвакуированы 82 ребёнка и 389 пациентов, нуждающихся в экстренной специализированной медпомощи.

По словам главного врача Томской ОКБ Михаила Лукашова, прежде всего эвакуация вертолётами востребована на севере региона.

На дежурстве в регионе по контракту с подрядчиком АО «Русские вертолетные системы» находятся два вертолёта — Ми-8 и «Ансат». Они дежурят круглосуточно и базируются в городе Колпашево. Бригады санавиации включают опытных медиков.

Лукашов подчеркнул, что сейчас, в период пандемии коронавируса, экипаж воздушного судна и бригады медиков «в полном объёме экипированы средствами индивидуальной защиты».

Добавим, развитие санавиации в Томской области предусмотрено региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области в июле 2020 года приступили к подготовке строительства 22 вертолётных площадок для санавиации.

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