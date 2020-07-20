Тбилиси, , 10:32 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Грузии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за минувшие 24 часа возросло на 11 и достигло 1039. Об этом 20 июля сообщается на специальном сайте правительства страны по мониторингу заболевания.

«Число выявленных случаев инфицирования — 1039», — говорится в сообщении.

Также указывается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране не изменилось за последние сутки и по-прежнему составляет 15, при 900 пациентах, вылечившихся от нового заболевания.

Кроме этого, уточнятся, что на карантине в Грузии на данный момент находятся 5687 человек и что за состоянием ещё 232 пациентов ведут наблюдение медики.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 16966.