Иерусалим, , 10:26 — REGNUM Забастовка медицинских сестёр началась в Израиле после неудачного завершения переговоров о повышении зарплат медсестер с минфином страны. Об этом 20 июля сообщает израильский 13 канал.

«Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка», — сообщил телеканал.

Также уточняется, что на время забастовки медсестры будут работать в режиме выходного дня за исключением больниц, в которых лечатся больные COVID-19, где работа будет вестись в обычном режиме.

Кроме этого, указывается, что в результате забастовки будет отменена часть плановых операций, уменьшен прием анализов и закрыты клиники для вакцинации, при этом экстренная медпомощь будет оказываться полностью.

Отметим, израильский профсоюз медсестер и медбратьев выдвигал требования об увеличении заработной платы и улучшения условий работы персонала медучреждений из-за высокой загруженности больниц страны на фоне роста заболеваемости COVID-19.