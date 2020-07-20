Ташкент, 20 июля 2020, 10:21 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 16 966, сообщили 20 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Днем ранее обнаружили 16 429 случаев заражения. Таким образом, за минувшие сутки выявили 537 новых случаев. Выздоровели 9279 человек, скончались 88 пациентов.
Отметим, по состоянию на 19 июля наибольшее число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане выявлено в Ташкенте — 10 181, Ташкентской области — 1731 и Самаркандской области — 734.
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