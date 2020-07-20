Кызыл, , 10:15 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, за весь период эпидемии диагноз подтвердился у 5777 человек.

Из них 5531 к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением. За сутки выздоровели 59 пациентов.

«По предварительным данным Комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учета установлено с мая по 10 июля зарегистрировано 45 случаев летальности, основной причиной которых стал COVID-19», — отметили в минздраве.

Добавим, что на сегодня по одному из трёх основных показателей для постепенного снятия противоэпидемических мер республика не дотягивает до необходимых значений. Так, при нормативе в 50% свободный коечный фонд в Туве составляет 49,2%.

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