Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге резко сократились объёмы тестирования на коронавирус. За последние сутки в городе обследовали только 8646 человек, сообщает оперативный штаб.

Под медицинским наблюдением находится 1743 человека, из них 303 — в обсерваторе, 1008 — на самоизоляции.

В справочную службу по теме коронавируса позвонили 176 человек. В экстренную службу по номеру 112 обратились 34 жителя, семь обращений перенаправили в скорую помощь, ещё четыре — в полицию.