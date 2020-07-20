Москва, , 10:08 — REGNUM Роскачество не рекомендует покупать рыбу в местах несанкционированной торговли, чтобы не заразиться паразитам, говорится в сообщении компании.

«Не покупайте рыбу в местах несанкционированной торговли: на дорогах, в частных домах или с рук возле рек и озер», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что одним из наиболее опасных паразитарных заболеваний является анизакидоз, который поражает желудочно-кишечный тракт. В результате у человека могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника.

Еще одним опасным заболеванием является описторхоз. Вызывающие это заболевание паразиты могут находиться в рыбе семейства карповых.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские учёные установили, что присутствие червей паразитов в сырой рыбе, используемой для приготовления традиционного японского блюда «суши», увеличилось с 1970-х годов в 283 раза.

Учёные предупреждают, что на всякий случай перед употреблением сырой рыбы следует разрезать кусок мяса и убедиться в отсутствии в нём паразитов.

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