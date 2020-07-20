Москва, , 10:05 — REGNUM В Москве выявили на 18% больше самовольных построек, сообщил 20 июля вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его данным, с января по июнь 2020 года было выявлено 689 объектов. Это на 18% больше, чем за тот же период в 2019 году.

«К июлю специалисты госинспекции (по недвижимости — прим. ИА REGNUM) выявили 689 объектов или 494 тысячи квадратных метров самовольных построек, эта площадь почти вдвое больше, чем за первые шесть месяцев в прошлом году», — сказал вице-мэр.

Объёмы демонтажа выросли на 51%, при этом в половине случаев работы проводят сами владельцы помещений.

Начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский пояснил, что повысить эффективность работы позволяет использование новых технологий — проведение обследований при помощи квадрокоптеров, камер городского видеонаблюдения и ортофотопланов.