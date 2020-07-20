Новосибирск, , 10:05 — REGNUM По состоянию на утро 20 июля в Новосибирской области коронавирус выявлен у 8186 человек, в том числе у 485 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

За последние сутки подтверждено 109 новых случаев заражения. Выздоровели 55 пациентов, за весь период выписаны с выздоровлением 6203 человека.

За сутки в Новосибирской области скончались три пациента с коронавирусом: 70-летний мужчина и две женщины (81 год и 87 лет).

«Всего в регионе зафиксирован 171 летальный случай от COVID-19», — говорится в сообщении областного оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 июля в Новосибирской области было зафиксировано 160 летальных случаев.

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