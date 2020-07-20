Волгоград, , 10:07 — REGNUM Подозреваемые в совершении нападения в 2019 году на фермера из Городищенского района Волгоградской области задержаны сотрудниками уголовного розыска регионального Главка, сообщает 20 июля пресс-служба областного УМВД. Задержания проходили в Москве, Волгограде и Ростове-на-Дону.

44-летний фермер обратился в полицию в ноябре 2019 года. Он сообщили, что в его дом ворвались трое неизвестных в масках и потребовали денег. Получив отказ, они обыскали жилище, избили хозяина железными прутьями и скрылись, забрав с собой документы и восемь тысяч рублей. Потерпевший был госпитализирован в больницу с тяжёлыми травмами головы.

Полицейские установили, что к разбою причастны 28-летний житель Москвы, а также ранее судимые 34-летний житель Ростова-на-Дону и 41-летний волгоградец. После задержания злоумышленники признались, что хотели похитить крупную сумму денег у фермера, зная, что он продал большую партию сельхозпродукции, но не предполагали, что потерпевший окажет сопротивление.

Задержанных заключили под стражу.