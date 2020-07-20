Уфа, , 10:19 — REGNUM Град и усиление ветра ожидается в Башкирии. Об этом 20 июля предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, град в отдельных районах республики ожидается 20 июля. Поэтому спасатели рекомендуют ограничить выход из зданий и оставаться в помещениях.

Отмечается, что смертельно опасно стоять под линией электропередач и подходить к оборванным проводам при граде и сильном ветре.

По данным ФГБУ «Башкирское УГМС», 20 июля также ожидается шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду, кратковременные дожди, местами ливни. Днем температура может подняться до 33 С.

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