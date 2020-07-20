Симферополь, , 10:00 — REGNUM 14 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Республике Крым за минувшие сутки, об этом 20 июля сообщил на своей странице в Facebook глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе, 1 из них — прибывший из другого субъекта РФ), 4 человека выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 — при скрининге здоровых лиц», — написал глава Крыма.

Всего в Крыму за период с 21 марта по 20 июля положительные тесты на коронавирус подтверждены у 983 человек, 721 пациент выздоровел. Скончались 13 человек.