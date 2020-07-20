Хабаровск, , 09:59 — REGNUM В Хабаровском крае жители засомневались в правильности действий адвоката Бориса Кожемякина, который является защитником арестованного губернатора Сергея Фургала.

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На митинге в Комсомольске-на-Амуре люди потребовали сменить Фургалу адвоката. Это предложение нашло поддержку и в столице региона — жители Хабаровска предложили скинуться на нового адвоката для губернатора.

Как рассказала DVhab.ru пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко, семья главы региона не нанимала адвоката Кожемякина.

«Сейчас люди готовы поддержать губернатора не только словами и уличными акциями, но и материально. Они хотят скинуться на нового адвоката», — рассказала Томченко.

Борис Кожемякин во времена СССР работал следователем военной прокуратуры, затем в Верховном суде был заместителем начальника отдела военной коллегии. Он защищал получившего за хищения 9 лет колонии экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова, а также в рамках дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» представлял интересы бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана.

Как сообщало ИА REGNUM, несанкционированные акции протеста в поддержку губернатора Хабаровского края проходят на Дальнем Востоке. В минувшую субботу, 18 июля, к ним присоединились жители Биробиджана. Самые частые и массовые митинги проходят в Хабаровске. В выходные жители организовали многотысячное шествие по улицам города.

Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске по дороге на работу. В этот же день его конвоировали в Москву, где предъявили обвинения в совершении ряда тяжких преступлений. Басманный суд заключил губернатора под стражу сроком на два месяца. Мосгорсуд оставил это решение в силе — Фургал до 9 сентября проведет в СИЗО «Лефортово».

Его обвиняют в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство Александра Смольского.