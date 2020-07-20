Москва, , 10:01 — REGNUM За истекшие сутки ещё 379 жителей столицы России излечились от COVID-19. Об этом 20 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 379 пациентов», — заявила она, добавив, что количество вылечившихся от нового заболевания в российской столице продолжает расти.

Кроме этого, заместитель столичного градоначальника сообщила, что в результате этого общее число выздоровевших от COVID-19 в Москве на сегодняшний день стало составлять 170 918.

Кроме этого, Ракова указала, что всем вылечившимся предлагается стать донорами плазмы крови или волонтерами для помощи болеющим новым заболеванием людям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Московской области ещё 218 человек завершили лечение от COVID-19.