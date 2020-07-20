Киев, , 09:59 — REGNUM В четвёртую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник, посвящённый убитому, сообщил 20 июля телеканал «1+1».

Памятник открыли на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, на месте гибели журналиста.

Мемориал представляет собой символический смятый лист бумаги, на котором написано имя Шеремета, ниже сказано: «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».

Как передавало ИА REGNUM, 20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль, в котором находился Павел Шеремет. В убийстве журналиста подозревают группу «волонтёров» и бывших участников гражданской войны в Донбассе.

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