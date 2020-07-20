Краснодар, , 09:56 — REGNUM Более восьми тысяч выпускников школ Краснодарского края сдают единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам 20 июля, сообщили в пресс-службе администрации края.

Экзамен по биологии сдают более пяти тысяч выпускников, 2987 человек выбрали для сдачи иностранные языки.

Для проведения экзаменов в регионе оборудовано 96 пунктов. Стартуют экзамены в 10:00, на сдачу ЕГЭ по иностранным языкам отведено три часа, по биологии — три часа 30 минут. Минимальное количество баллов ЕГЭ по стобалльной шкале составляет 22 балла по иностранным языкам, 36 баллов — по биологии.