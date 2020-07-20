Ташкент, , 09:56 — REGNUM Мероприятия в рамках Дней духовной культуры России в Узбекистане обсудили заместитель министра культуры РФ Алла Маниова и посол республики в РФ Ботиржон Асадов, сообщили в пресс-службе министерстве культуры России.

В рамках Дней духовной культуры запланировано проведение концерта классической музыки в исполнении победителей престижных конкурсов, выставок, конференций, фотовыставки и выступление церковного хора.

Кроме того, запланировано проведение круглого стола на тему «Развитие сотрудничества в сфере кино — мощный импульс углубления культурных связей между Россией и Узбекистаном».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что представители РФ и Узбекистана готовы подписать 20 межправительственных соглашений в рамках визита главы республики Шавката Мирзиёева.

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