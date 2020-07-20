Майкоп, , 10:06 — REGNUM Детские сады Майкопа, закрывшиеся из-за коронавируса, с 20 июля возвращаются к привычному режиму работы. При этом в них будут строго соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора, сообщил на своей странице в Instagram глава города Андрей Гетманов.

По словам мэра, перед открытием дежурных групп в дошкольных учреждениях столицы Адыгеи провели генеральную уборку. Все работники прошли медицинский осмотр и тестирование на коронавирусную инфекцию.

Дети будут приниматься в группы при наличии справки о благополучном эпидокружении. Если у ребенка заметят признаки ОРВИ, родителей попросят вернуться домой и вызвать врача. Не разрешат работать и сотрудникам с симптомами заболевания.

Работа детских садов будет организована так, чтобы исключить общение воспитанников из разных групп, в том числе во время прогулок. Также запрещено проводить массовые мероприятия и объединять воспитанников из разных групп в одну.