Киев, , 09:51 — REGNUM За сутки на Украине зафиксировали 651 новый случай заражения коронавирусом, сообщил 20 июля специализированный ресурс Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

По последним данным, в стране за минувшие 24 часа скончались 13 человек, 560 выздоровели.

Всего на Украине подтвердили 59 493 случаев заражения COVID-19. От осложнений, вызванных болезнью, скончались 1498 человек, выздоровели 31 439 пациентов.

По числу заражений лидируют Львовская область, Киев и Черновицкая область.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ВСУ зафиксировали 13 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего за время пандемии от последствий болезни скончались пять украинских силовиков.

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