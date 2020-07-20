Париж, , 09:43 — REGNUM Глава Федерации врачей Франции Жан-Поль Хамон рекомендует соблюдать безопасную дистанцию на пляжах, передает BFM TV.

«Пляж — не ограниченное место. Если вы уважаете расстояния, это нормально. Там воздух, поэтому существует небольшой риск загрязнения, если вы отдыхаете не вплотную друг к другу», — заверил глава Федерации врачей Франции.

Врач общей практики Жером Марти также призвал жителей Франции применить основные действия в борьбе с распространением вируса: «Носите маски! Проветривайте комнаты! Откройте окна! Мойте руки! Держитесь на расстоянии, потому что вирус все еще среди нас».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, 55% жителей страны довольны назначением Жана Кастекса на пост премьер-министра.

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