Благовещенск, , 09:40 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов поблагодарил бригаду медиков из Уфы, которая прибыла в регион для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Медиков-добровольцев, которые работали в госпиталях Свободного и Благовещенска, от имени главы региона благодарственными письмами наградила и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

«В составе медицинского десанта, прибывшего в Приамурье во главе с руководителем группы, заведующим кафедрой внутренний болезней Башкирского государственного медицинского университета (г. Уфа) Антоном Тюриным, — профессорско-преподавательский состав, врачи ординаторы и студенты», — уточнили в правительстве Амурской области.

Бригада из 25 человек в минувшие выходные отправилась домой в Уфу.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Приморья приняли решение из-за пандемии коронавируса перенести Международный Тихоокеанский театральный фестиваль на год. Губернатор Приморья Олег Кожемяко и народный артист РФ Евгений Миронов в точке стыка трёх границ — России, Китая и Северной Кореи записали видеообращение.